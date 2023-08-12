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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بملابس مكشوفة .. دالا المهندس تثير الجدل بإطلالة جريئة |شاهد

دالا المهندس
دالا المهندس

خطفت ملكة جمال مصر والبلوجر الشهيرة دالا المهندس، الأنظار بعد نشر صور لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وتألقت دالا المهندس في الصور بحمبسوت قطعتين مكشوف البطن، ومكياج ناعم وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وأثارت الصورة إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.


وعلى جانب آخر أعلنت البلوجر دالا المهندس ملكة جمال مصر سابقًا، طلاقها رسمياً من المهندس كريم مكرم، بعد زواج دام لأكثر من عام وقصة حب كبيرة أشعلت السوشيال ميديا.

وكتبت دالا المهندس عبر خاصية الاستوري بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، «تم طلاقي رسميا بتاريخ اليوم، الحمد لله وربنا يعوضني كل خير».

يُذكر أن دالا المهندس وكريم مكرم كانا قد تزوجا في عام 2022، وكانا يعتبران من أشهر الأزواج على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

من هي دالا المهندس ؟

هي بلوجر وواحدة من مشاهير موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2019، كما عملت كمضيفة طيران في الخطوط القطري، وعملت كمذيعة راديو في راديو الغد لمدة ٣ سنوات.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨١٢_١٤٥١٤٧

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