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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«الكينج المصري»|ناقد رياضي: محمد صلاح متمسك بـ ليفربول أمام العروض السعودية

محمد صلاح
محمد صلاح

قال الناقد الرياضي علي البحيري، أن ‏هناك حديثًا عن محمد صلاح وانتقاله إلى الدوري السعودي وذلك انتشر في الفترة الأخيرة في الصحف والمواقع السعودية، وأن هناك عروضًا مالية مغرية وكبيرة جدًا جدًا، وذلك بعد ضم الدوري السعودي للعديد من النجوم الكبار أبرزهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني.

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وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر شاشة "المحور"، إن وكيل محمد صلاح الأستاذ رامي عباس حسمها على Twitter بتغريدة بسيطة جدًا وقال: "إن محمد صلاح مرتبط بعقد مع نادي ليفربول الإنجليزي وهو ملتزم مع النادي ولا نية لرحيله ولا يوجد أي مفاوضات مع محمد صلاح من أجل الانضمام إلى الدوري السعودي".

محمد صلاح الدوري السعودي كريستيانو رونالدو ساديو ماني ليفربول

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