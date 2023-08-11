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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يتوقف.. أرقام قياسية في انتظار محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يستهدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، مواصلة أرقامه القياسية في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث يبدأ الريدز مشواره بمواجهة تشيلسي غدا السبت.


ويحمل صلاح رقمًا قياسيًا مسجلًا باسمه بتسجيل هدفًا على الأقل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي لـ 6 مواسم متتالية، ويبحث عن تعزيز رقمه القياسي بالتسجيل في شباك تشيلسي، ليصبح أول لاعب يسجل هدفًا على الأقل في المباراة الافتتاحية لـ “بريميرليج” في 7 مواسم متتالية.


ويحتاج محمد صلاح لاستعادة لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، للتساوي مع الأسطوري الفرنسية تيري هنري لاعب أرسنال السابق، في صدارة قائمة الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 4 مرات.


ويحتل محمد صلاح المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول في مختلف البطولات على مر التاريخ برصيد 186 هدفا بالتساوي مع ستيفن جيرارد، ويكيفيه هدفا واحد للإنفراد بالمركز الخامس، بينما يحتاج لتسجيل 42 هدفا لمعادلة بيلي ليديل صاحب المركز الرابع.


إنجاز جديد يحلم به محمد صلاح، وهو أفضل هداف لنادي ليفربول خلال موسم واحد، إذ يحتاج النجم المصري لتسجيل 47 هدفا لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة إيان راش موسم  1983-1984.
 

ويطمح صلاح في اقتحام قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي، إذ سجل 139 هدفا حتى الآن، ويتأخر بفارق 11 هدفا خلف أسطورة ليفربول مايكل أوين صاحب المركز العاشر.


ومع رحيل رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي، بات محمد صلاح قريبا من الانفراد بلقب أفضل صانع ألعاب إفريقي في الدوري الإنجليزي، إذ يتواجد حاليا في المركز الثاني برصيد 59 تمريرة حاسمة، خلف  محرز متصدر الترتيب برصيد 61 أسيست.
 

أما على الصعيد الجماعي، فيحلم محمد صلاح في قيادة ليفربول للعودة لمنصات عن التتويج، بعد الظهور بمستوى مخيب للآمال في الموسم الماضي والغياب عن دوري أبطال أوروبا.

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