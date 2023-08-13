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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي: الهلال تعرض للظلم أمام النصر.. ورضوان جيد أدار اللقاء بامتياز

الهلال
الهلال

علق رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، على قرارات المغربي رضوان جيد، حكم مباراة الهلال والنصر السعوديين، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، والتي انتهت بفوز (العالمي) بهدفين مقابل هدف.

وقال البلتاجي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور)، أن قرار رضوان جيد باحتساب ركلة جزاء للهلال كان صحيحا، ولكن حكام الفيديو قد ظلموا الفريق بإلغاء قرار احتساب ركلة الجزاء.


وأشار البلتاجي إلى أن رضوان جيد كان موفقا في عدم احتساب ركلة جزاء للهلال، بعد أن لمست الكرة يد مدافع النصر داخل منطقة الجزاء، في اللحظات الأخيرة من المباراة.


وأوضح البلتاجي بأن رضوان جيد أدار المواجهة بامتياز، خاصة وأنه أحد أفضل الحكام المتواجدين داخل قارة أفريقيا.

رضوان جيد الهلال النصر كأس الملك سلمان للأندية

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