بالأدلة العلمية.. متحدث الصحة يكشف هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟

طمأن متحدث وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، المصريين حول متحور كورونا الجديد، وأكد أنه حتى هذه اللحظة بالأدلة العلمية لا توجد أي حالات مصابة بـ المتحور الجديد لـ فيروس كورونا "eg5" في مصر.

متحور جديد يسمى "eg5"

وقال متحدث وزارة الصحة، السبت، إن منظمة الصحة العالمية ذكرت قبل أسبوع، أن هناك فيروسا متحورا جديدا مثيرا للاهتمام يسمى "eg5"، لكنه لا يبدو أنه يشكل تهديدا على الصحة العامة أكثر من غيره من المتحورات، مضيفا أن الأدلة العلمية تقول إنه أكثر انتشارا لكنه ليس أشد شراسة مثل متحور "أوميكرون".

وأكمل الدكتور حسام عبد الغفار أنه على الرغم من انتشاره في أكثر من 51 دولة، لكن آخر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية بخصوص الانتشار الوبائي لفيروس كورونا خلال آخر 28 يوما، يؤكد انخفاض عدد الحالات المبلغ عنها حديثا خلال هذه الفترة بفيروس كورونا، بما فيها "eg5".

وأشار متحدث وزارة الصحة إلى أن منظمة الصحة العالمية تنصح بالإبلاغ عن وجود أي حالات والحفاظ على الفحوصات والتحاليل، وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أعلنت - في 5 مايو الماضي - انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة المرتبطة بفيروس كورونا.