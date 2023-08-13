منتجعات مرسى علم والغردقة تستقبل 34 ألف سائح على متن 168 رحلة طيران

في موسمها السياحي الصيفي النابض بالحياة، تستمر منتجعات مرسى علم والغردقة في استقطاب زوارها من مختلف أنحاء العالم.

وتمثلت هذه الحركة النشطة في وصول ما يقرب من 34 ألف سائح، قدموا على متن 168 رحلة طيران، خلال يوم واحد فقط.

ووفقًا للجداول اليومية لمطار الغردقة الدولي، استقبل المطار 147 رحلة طيران دولية في هذا اليوم الخاص، حيث وصلت تلك الرحلات من مختلف المطارات الألمانية، الإنجليزية، الروسية، وغيرها، وقد نقلت ما يقرب من 30 ألف سائح إلى المنتجعات المتوجهين إلى هذه المناطق السياحية الرائجة.

وفي غضون ذلك، تشهد العاصمة السياحية أعلى معدلات نسب الإشغال السياحي التي تتراوح بين 85 إلى 95%، مما يعكس الجاذبية الكبيرة التي تمتاز بها تلك المناطق. ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل هناك أيضًا عدد من الفنادق التي تملأ أسرّة إقامتها بأعداد كبيرة من السياح.

وعلى جانب آخر، استقبل مطار مرسى علم الدولي في جنوب البحر الأحمر حوالي 4 آلاف سائح، قدموا على متن 21 رحلة طيران، خلال نفس اليوم. وتشمل تلك الرحلات جزءًا من إجمالي 140 رحلة طيران من المقرر أن يتم استقبالها خلال هذا الأسبوع، بدءًا من يوم السبت الماضي وحتى الجمعة القادمة.