ناقد رياضي: الأندية الجماهيرية تعاني.. وبيراميدز يحتاج إدارة واعية للمنافسة على البطولات|فيديو

أكد الناقد الرياضي سعد صديق، أن الموسم الرياضي لم يبدأ، ولكن أتمنى أن تكون المنافسة قوية هذا العام خاصة أن الأهلي الموسم الماضي نجح في حسم اللقب قبله بعدة أسابيع.

وقال سعد صديق، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي"، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، إن بيراميدز يحتاج إلى إدارة واعية وتخطيط للمنافسة على البطولات، وعدم الاكتفاء بالمنافسة على المركز الثاني.

الأندية الجماهيرية

وتابع الناقد الرياضي سعد صديق، أن الأندية الجماهيرية أصبحت تعاني، ورأينا الإسماعيلي الموسم الماضي استمر في الدوري في الأسابيع الأخيرة الموسم الماضي ولا بد من وجود حلول عاجلة لإنقاذ الأندية الجماهيرية.