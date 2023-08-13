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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

مقطع فيديو لا يصدق
مقطع فيديو لا يصدق للحظات رعب عاشتها طفلة أثناء عودتها من ال

أثار مقطع فيديو للحظات رعب حصل على العديد من المشاهدات على تطبيق تويتر الكثير من الجدل، عاشتها طفلة صغيرة تسمى عائشة وهي ابنة الـ 11 عاما وذلك أثناء عودتها من المدرسة بإحدى المدن بالهند أثناء سيرها بصحبة أمها وأخيها، لتهاجمها بقرة شاردة في الشارع،  وذلك وسط ذهول المارة.

 

أما عن سبب هجوم البقرة على الطفلة فقد أصدر أخو عائشة ضجة، ما أثار غيظ البقرة والتي كانت تسير شاردة في  الشارع مع عجل إلى جانبها. 

وقد ظهر في مقطع الفيديو البقرة وهي تنقض على الفتاة وترفعها بأحد قرنيها عن الأرض، ثم تنزلها أرضاً مرة أخرى.

 

لتدهسها وتدفعها برأسها مرارا وتكرارا لتعجز الأم عن إنقاذ الصغيرة، وتصرخ طالبة النجدة.

 

ولم يجرؤ أحد على الاقتراب من البقرة و التي قامت بنطحها دون توقف

تطبيق تويتر

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