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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

دولة عربية تسجل أعلى
دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

أعلنت السلطات المغربية تجاوز درجة الحرارة في البلاد لأول مرة في تاريخها عتبة 50 درجة مئوية.

وقالت وزارة التجهيز والماء في بيان نقلا عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن "الحالة الجوية العامة خلال الأسبوع الجاري، تميزت بموجة حر شديدة بمعظم أرجاء المملكة مع تسجيل درجات حرارة قصوى مطلقة".

وأوضح البيان أن هذا الجو الشديد الحرارة والمعروف بظاهرة (الشركي) "يعزى إلى صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المغرب مما تسبب في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيت تجاوز المعدل الشهري بـ 5 إلى غاية 13 درجة، خاصة يومي الجمعة 11 والسبت 12 أغسطس الجاري واللذان يعتبران اليومين الأكثر حرا حيت سجلت فيهما درجات حرارة قياسية تجاوزت الحرارة القصوى الشهرية بجنوب ووسط البلاد".

وأشار إلى أن "هذه الموجة الحرارية الشديدة ساهمت في حدوث عواصف رعدية مصحوبة بعواصف غبارية في مناطق الأطلس الكبير والمناطق المجاورة مثل مراكش وأكادير. كما تم تسجيل رقم قياسي وطني مطلق جديد لدرجات الحرارة وصل إلى 50.4 درجة مئوية بمحطة بأكادير إنزكان في تمام الساعة 1:33 ظهرا".

وتابع أنه "في نفس اليوم، سجلت درجة حرارة قصوى قدرها 50.2 درجة مئوية في أكادير أيت ملول، تعد رقما قياسيا جديدا تجاوز درجة الحرارة السابقة المسجلة في يوليو 2020 والتي كانت 49.5 درجة مئوية.
 

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