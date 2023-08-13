أيهما الأشد ضررًا السجائر العادية أم الإلكترونية؟.. طبيب يوضح

قال الدكتورمحمد صدقي، أستاذ ورئيس أقسام الصدر والحساسية بطب الأزهر، إن جميع أنواع التدخين مُضرة ومسرطنة، متابعًا أن السجائر تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تؤثر سلبًا على صحة الإنسان.



وأضاف “صدقي” عبر تقنية “زووم” ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن السجائر الإلكترونية تعتبر أقل بنسبة بسيطة من حيث المواد الكيميائية التي توجد في مثيلتها العادية؛ ولكنها مُضرة أيضًا.



ولفت أستاذ ورئيس أقسام الصدر والحساسية بطب الأزهر إلى أن أكثر الفئات عرضة للإصابة بالسرطان هم من لديهم جينات للأورام، معقبًا: “بنخاف جدا على النوع ده من الناس وبننصح أولادهم بالابتعاد عن التدخين”.



وتابع أستاذ ورئيس أقسام الصدر والحساسية بطب الأزهر أن التعود هو المشكلة الأساسية في التدخين، مشددًا على أهمية عدم التواجد في أماكن التدخين.