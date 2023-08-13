عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يتحدى تشيلسي في قمة نارية بالدوري الإنجليزي.. اليوم

محمد صلاح
محمد صلاح

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره تشيلسي، اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق انطلاقة قوية في الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في مباراة اليوم، وقطع أول خطوة نحو حلم التتويج باللقب.

وظهر ليفربول بشكل كارثي الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي، إذ أنهى الموسم في المركز الخامس برصيد 67 نقطة، ليغيب عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحمل صلاح رقمًا قياسيًا مسجلًا باسمه بتسجيل هدفًا على الأقل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي لـ 6 مواسم متتالية، ويبحث عن تعزيز رقمه القياسي بالتسجيل في شباك تشيلسي، ليصبح أول لاعب يسجل هدفًا على الأقل في المباراة الافتتاحية لـ “بريميرليج” في 7 مواسم متتالية.

ويحتاج محمد صلاح لاستعادة لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، للتساوي مع الأسطوري الفرنسية تيري هنري لاعب أرسنال السابق، في صدارة قائمة الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 4 مرات.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق تشيلسي بعاملي الأرض والجمهور، لإسقاط ليفربول في مباراة اليوم والدخول في المنافسة على لقب البريميرليج مبكرا.

وتعاقد تشيلسي “مؤخرا” مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لقيادة الفريق لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد موسم آخر.

وأنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز الـ12 برصيد 44 نقطة، ليغيب عن المشاركات الأوروبية الموسم الحالي.

ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي محمد صلاح دوري ابطال أوروبا بوتشيتينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

ترشيحاتنا

جماعة الشر وضرب الاقتصاد الوطني.. خبراء يفضحون فقاقيع الإرهابية ودراويشها بالخارج

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

أسعار أودي A3 السيدان 2023 بالسوق المحلي| صور

وزير التعليم يكشف موعد إعداد مناهج الثانوية العامة الجديدة

أجملهن درة وروجينا.. شاهد فساتين الفنانات بمهرجان العلمين تشعل السوشيال ميديا

تحذير عاجل من اليابان بشأن إعصار عنيف قادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجملهن درة وروجينا.. شاهد فساتين الفنانات بمهرجان العلمين تشعل السوشيال ميديا

بـ20 جنيها احصل على أعلى نسبة فوسفور من سمك الشبار

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

سعر خرافي| شاهد.. فستان ليلي أحمد زاهر في العلمين يشعل السوشيال ميديا

فيديو

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ