ليفربول يتحدى تشيلسي في قمة نارية بالدوري الإنجليزي.. اليوم

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره تشيلسي، اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق انطلاقة قوية في الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في مباراة اليوم، وقطع أول خطوة نحو حلم التتويج باللقب.

وظهر ليفربول بشكل كارثي الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي، إذ أنهى الموسم في المركز الخامس برصيد 67 نقطة، ليغيب عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحمل صلاح رقمًا قياسيًا مسجلًا باسمه بتسجيل هدفًا على الأقل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي لـ 6 مواسم متتالية، ويبحث عن تعزيز رقمه القياسي بالتسجيل في شباك تشيلسي، ليصبح أول لاعب يسجل هدفًا على الأقل في المباراة الافتتاحية لـ “بريميرليج” في 7 مواسم متتالية.

ويحتاج محمد صلاح لاستعادة لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، للتساوي مع الأسطوري الفرنسية تيري هنري لاعب أرسنال السابق، في صدارة قائمة الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 4 مرات.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق تشيلسي بعاملي الأرض والجمهور، لإسقاط ليفربول في مباراة اليوم والدخول في المنافسة على لقب البريميرليج مبكرا.

وتعاقد تشيلسي “مؤخرا” مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لقيادة الفريق لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد موسم آخر.

وأنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز الـ12 برصيد 44 نقطة، ليغيب عن المشاركات الأوروبية الموسم الحالي.