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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«الدفاع الروسية» تعلن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

دمرت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الأحد، طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود، وفقا لما ذكرته "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية، وذلك، دون أن تقع أية خسائر أو أضرار.

القوات الروسية قامت بصد 5 هجمات للقوات الأوكرانية

 

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإنه في الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت موسكو تم إحباط محاولة من قبل النظام الأوكراني لشن هجوم إرهابي بطائرة دون طيار ضد مرافق في الاتحاد الروسي.

وذكر ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز"، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن القوات الروسية قامت بصد 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، حيث ألحقت بها خسائر تقدر بما يزيد عن 80 عسكريًا.

وأفاد، بأنه في اتجاه كراسني ليمان بمنطقة غابات سيريبريانسكي، استطاعت الوحدات الأمامية لقوات تجمع المركز أن تصد 5 محاولات لمجموعات هجومية تتبع للواءين الميكانيكيين 42 و67 التي تتبع للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى اللواء الخامس من الحرس الوطني لأوكرانيا.
 

 

أوكرانية الدفاعات الجوية الروسية بيلجورود الاتحاد الروسي قوات الأوكرانية

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