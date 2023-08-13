عفو مؤقت.. باريس سان جيرمان يصدر بيانا رسميا بشأن مبابي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأحد، عودة لاعبه كيليان مبابي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي:" "بعد محادثات بناءة وإيجابية للغاية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل المباراة ضد لوريان، تمت إعادة اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول صباح اليوم".

وكان باريس سان جيرمان استبعد مبابي من قائمة الفريق لخوض الجولة التحضيرية للموسم الجديد، بسبب رفضه تفعيل بند تجديد عقده حتى 2024.

كما غاب كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان أمام لوريان أمس السبت، في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة الدوري الفرنسي.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن مبابي يرغب في استكمال عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024، ثم الانضمام إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.