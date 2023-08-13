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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يحتوي على بكتيريا تسبب الوفاة.. جدل حول سحب أنواع من الآيس كريم بأمريكا

يحتوي على بكتيريا
يحتوي على بكتيريا تتسبب في الوفاة

أثارت شركة “ريل كوشر آيس كريم” الأمريكية الكثير من الجدل، لقيامها باستدعاء كميات ضخمة من بعض المثلجات التي تنتجها في 19 ولاية، بجانب العاصمة واشنطن، وذلك للاشتباه بتلوث تلك الأنواع ببكتيريا خطيرة على الحوامل وكبار السن.

ووفق شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، نشرت الشركة  تحذيرا على موقع إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، أن أمر الاستدعاء يشمل النكهات الـ6 التي صنعت في 4 أغسطس الجاري وما قبل ذلك.

جاء ذلك بعد إصابة شخصين، الأول في نيويورك والآخر في بنسلفانيا، ومعاناتهما من التدهور في صحتهما، فقد سقط أحد المصابين مغشيا عليه بعد تناوله كوب آيس كريم، إذ تبين أنه يحتوي على بكتيريا الليسترية، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض تتسبب هذه العدوى في وفاة 260 شخصا سنويا.

ايس كريم بكتيريا خطيرة الحوامل كبار السن بكتيريا الليسترية

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