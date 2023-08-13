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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم مغاوري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل مشاركته في مرعي البريمو مع هنيدي

صدى البلد

عبر كريم مغاوري عن سعادتة لمشاركته في فيلم "مرعي البريمو" الذي  يجمعه بالسوبر ستار محمد هنيدي والنجمة غادة عادل والفنان القدير محمد محمود والفنان الكبير علاء مرسي والنجم الشاب مصطفى أبو سريع والنجمة الشابة نانسي صالح.

وقال كريم مغاوري، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن فيلم “مرعي البريمو” هو أول عمل فني يجمعه بالفنان محمد هنيدي. 

وأضاف أنه محظوظ جداً بالتعامل مع نجم كبير مثله، يتمتع بجماهيرية كبيرة في الوطن العربي، مشيرا إلى أن الفنان محمد هنيدي لديه ثقة النجم الذي يحتضن كل الممثلين ويجعلهم يلمعون بجانبه.

وأوضح كريم أن النجم محمد هنيدي أزال الرهبة التي كانت بداخله، وكان التمثيل معه في قمة المتعة.

ولفت إلى أن كل مشاهده مع النجم محمد هنيدي والنجمة غادة عادل، وأنها نجمة جميلة، منوها إلى أنه التعاون الثاني مع النجمة غادة عادل بعد مسرحية “فرصة سعيدة” بموسم الرياض، ووصفها بأنها إنسانة مبهجة ونجمة كبيرة.

وأوضح أنه تعاون سابقاً مع المخرج سعيد حامد في فيلمي "اوعى وشك" و"على جنب يا أسطى"، وأنه يشعر بسعادة للعودة التعامل معه مجدداً من خلال فيلم “مرعي البريمو”، واصفاً إياه بـ "الأب الروحي" الذي طالما منحه ملاحظات ونصائح ما زال يحافظ عليها كتير الآن في مشواره الفني.

أما عن ترشيحه لفيلم "مرعي البريمو"، فقال إن المخرج سعيد حامد هو الذي اختاره للدور، وإنه يقدم شخصية جديدة ومختلفة لأول مرة وهي ظابط مباحث.

جدير بالذكر أن الفنان كريم مغاوري يستعد لتصوير الجزء الثاني من مسلسل “البيت بيتي” بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج المبدع خالد مرعي.

آخر أعمال كريم مغاوري مسلسل “الحج إكس لانس” مع النجم محمد سعد إخراج إبرام نشأت، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، ومسلسل “اللعبة” الجزء الرابع إخراج معتز التوني، ومسلسل “إلا أنا” مع النجمة إيمان العاصي، ومسلسل “الحرير المخملي” مع النجمة داليا مصطفى، وهما من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومسلسل “نصيبي وقسمتك” مع النجمة ميرهان حسين والنجم محمد عز تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

 

 

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