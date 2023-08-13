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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا فؤاد تستعرض جمالها وأناقتها أمام المرآة

دينا فؤاد
دينا فؤاد

شاركت الفنانة دينا فؤاد متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وبدت دينا فؤاد بإطلالة جذابة، تتسم بالبساطة والأنوثة على طريقتها الخاصة، لتستعرض أناقتها أمام المرآة دون تكلف، حيث ارتدت فستان طويل مجسم بكتف واحد.

حكاية "جروب الماميز"

أحدث اعمال دينا فؤاد مسلسل "حكايات الماميز" ويشارك في البطولة مجموعة من الفنانين أبرزهم: خالد سليم، انتصار،حجاج عبد العظيم، وليد فواز، ونورهان، هبة عبد الغني، يوسف إسماعيل، هشام الشاذلي، رباب ممتاز، أماني كمال،وهو سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، مي سعيد، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ومنإخراج أحمد صالح.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨١٣_١٦٠٩٢٠

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