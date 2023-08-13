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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

مكالمة بميعاد .. ميزة جديدة في واتساب تقلب الموازين في جروبات الشغل

صدى البلد

أطلقت واتساب WhatsApp، خدمة الرسائل الفورية الشهيرة التي تملكها شركة ميتا، خدمة جديدة تتيح للمستخدمين جدولة المكالمات الجماعية. تتوفر الخدمة حاليًا للمختبرين التجريبيين، وهي مصممة لتسهيل التخطيط والتنسيق للمكالمات الجماعية.

 

واتساب تطلق خدمة جدولة المكالمات الجماعية
 

لجدولة مكالمة جماعية، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى فتح الدردشة الجماعية والنقر على زر الاتصال. ومن هناك، يمكنهم تحديد تاريخ ووقت المكالمة، وكذلك نوع المكالمة (فيديو أو صوت). بمجرد جدولة المكالمة، سيتم إرسال تنبيه إلى جميع المشاركين قبل 15 دقيقة من بدء المكالمة.

تعتبر خدمة جدولة المكالمات الجماعية إضافة مرحب بها إلى واتساب، حيث يمكن أن تساعد في تقليل متاعب تنسيق المكالمات الجماعية. كما أنها ميزة مفيدة للشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى جدولة مكالمات منتظمة مع العملاء أو الموظفين.

بالإضافة إلى خدمة جدولة المكالمات الجماعية، تختبر واتساب أيضًا ميزة جديدة متعددة الحسابات للمختبرين التجريبيين. ستتيح هذه الميزة للمستخدمين إدارة حسابات واتساب متعددة داخل نفس التطبيق. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للمستخدمين الذين لديهم حسابات منفصلة للاستخدام الشخصي والمهني.

تعمل واتساب أيضًا على تعزيز الأمان من خلال ربط الحسابات بعناوين البريد الإلكتروني. سيجعل هذا من الصعب على المستخدمين غير المصرح لهم الوصول إلى الحسابات.

تعتبر هذه الميزات الجديدة علامة على أن واتساب تواصل الابتكار وتحسين منتجها. سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية استقبال المستخدمين لهذه الميزات وكيف ستؤثر على شعبية التطبيق.

 

فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية حول الميزات الجديدة:

 

• خدمة جدولة المكالمات الجماعية متاحة حاليًا للمختبرين التجريبيين الذين قاموا بتثبيت أحدث تحديث تجريبي لواتساب من خلال متجر جوجل بلاي.

• ميزة الحسابات المتعددة متاحة أيضًا حاليًا للمختبرين التجريبيين.

• تخطط واتساب لطرح كلتا الميزتين لجمهور أوسع في المستقبل القريب.

 

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