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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين تلفت الأنظار بإطلالة جذابة على شاطئ البحر

الهام شاهين
الهام شاهين

تقضي الفنانة إلهام شاهين عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إلهام شاهين في الصور علي شاطئ البحر، بفستان صيفي لافت، وعلقت قائلة: "مفيش أجمل من الطبيعة.. البحر و الرمل و السماء بألوانهم .. لوحة بديعة من إبداع الخالق ..شكرا يارب على كل هذا الجمال فى الساحل الشمالي المصرى"


 


في سياق آخر تعاقدت الفنانة إلهام شاهين، مؤخرًا، على تجسيد بطولة مسلسل 'ألفريدو'، المأخوذ عن حكاية من حكايات كتاب '55 مشكلة حب' للدكتور مصطفى محمود، وذلك بعد غياب عامين.

مسلسل إلهام شاهين الجديد

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن منهم: أحمد فهمي، وندى موسى، والعمل سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨١٣_١٦١٧٤٣

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