Heart of Stone الوافد الجديد إلى السينما العالمية.. تعرف على قصته وأبطاله

تصدر فيلم Heart of Stone قائمة مشاهدات الأعمال السينمائية على نتفليكس بعد مرور يومين على طرحه عبر المنصة العالمية، نظرا لحملة الدعاية القوية التي أحيطت به، إلى جانب قائمة أبطاله المحبوبين لدى فئة كبيرة من الجماهير.

فيلم Heart of Stone يقوم ببطولته عدد كبير من نجوم هوليوود أبرزهم جال جادوت، جايمي دورنان، ماتياس شفايجوفر، صوفي أوكونيدو، جينج لوسي، والمفاجأة أن العمل بطولة النجمة الهندية المعروفة عليا بهات.

تدور أحداث فيلم Heart of Stone حول رايتشل ستون عميلة استخباراتية تابعة لقوات حفظ سلام عالمية، تحاول إنقاذ سلاح قيم تمتلكه المنظمة التي تعمل لصالحها، وفي حال خسارته سيؤدي ذلك إلى كارثة كبيرة.

يحاول جميع أبطال الفيلم حماية جهاز ذكاء اصطناعي، قادر على تدمير العالم إذا وقع في الأيدي الخطأ، ويصبح هدفا لكل الشخصيات الهامة والمتباينة.

ينتمي فيلم Heart of Stone إلى فئة أعمال الأكشن والإثارة التي تميزت بها منصة نتفليكس خلال الفترة الماضية منها أفلام Red Notice وThe Gray Man وفيلم تشارليز ثيرون الناجح The Old Guard.