قرار أمني بشأن واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة

قررت جهات التحقيق سرعة التحريات في واقعة قيام طفل بقيادة سيارة نقل بأحد الطرق بمحافظة البحيرة .

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفل بقيادة سيارة نقل بأحد الطرق بمحافظة البحيرة.. معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد السيارة ، وقائدها (طفل – 10سنوات) ، وتم ضبطه ووالده "مالك السيارة" مقيمان بمحافظة البحيرة ، وبسؤاله أفاد بأنه كان بجوار نجله فى السيارة وقت إرتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومالكها.



