The Lincoln Lawyer يتصدر قائمة مشاهدات نتفليكس في مصر| تعرف على قصته

تصدر مسلسل الدراما القانونية The Lincoln Lawyer قائمة مشاهدات الأعمال الدرامية في مصر عبر منصة نتفليكس، بعد طرح حلقات جديدة من موسمه الثاني.

The Lincoln Lawyer

وبعد تراجعه إلى المركز الثاني حافظ مسلسل The Lincoln Lawyer على تواجده ضمن قائمة أكثر 10 أعمال درامية مشاهدة على نتفليكس بعد المسلسل الجديد A Perfect Story.

مسلسل The Lincoln Lawyer تدور أحداثه حول ميكي هولر محامي جنائي، يتعرض لعثرة في مشواره المهني، بعدما كان أشهر وأنجح من في مجاله، بسبب انتكاسة تتعلق بالإدمان على المهدئات.

لكن مقتل محامي زميل له، أعاده إلى الأضواء مرة أخرى بعدما عهد إليه بتولي قضاياه، ومن بينها قضية رأي عام، دفعته للم شتات نفسه ومحاولة استعادة سمعته ومجاله العملي.

يقوم ببطولة مسلسل The Lincoln Lawyer كل من مانويل جارسيا رولفو، بيكي نيوتون، نيف كامبل، كريستوفر جورهام، أنجوس سامبسون، وغيرهم.

طرحت أولى حلقات مسلسل The Lincoln Lawyer في مايو عام 2022، وقدمت على مدار موسمين عدد من الأحداث الشيقة المتعلقة بالقانون والقضايا في أمريكا، ونال العمل أرقام عالية في تقييم المشاهدات عبر المواقع المتخصصة.