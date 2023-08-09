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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نتفليكس تكشف موعد طرح فيلم أميرة .. تعرف عليه

صبا مبارك
صبا مبارك

كشف  منصة نتفليكس العالمية ، عن موعد طرح طرح فيلم أميرة ، والذي تقوم ببطولته صبا مبارك ، وذلك بعد ان عرض الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية . 

فيلم أميرة مقرر طرحه عبر منصه نتفليكس في مختلف دول العالم يوم 1 سبتمبر المقبل ، بعد ان حصل علي نصيبه من عروض المهرجانات وشاشات السينما . 

تدور أحداث الفيلم حول أميرة، وهي مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب مني والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، على الرغم من اقتصار علاقتهما على زيارات السجن يظل نوار بطل أميرة، ويعوضها حب من حولها عن غياب والدها، لكن عندما تفشل محاولات إنجاب طفل آخر ويُكشف أن نوار عقيم، تنقلب حياة أميرة رأساً على عقب.

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ويضم فريق عمل فيلم أميرة عدد كبير من النجوم العرب، في مقدمتهم صبا مبارك وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور أميرة، مع قيس ناشف ووليد زعيتر. وهو من مونتاج أحمد حافظ الذي سبق له التعاون مع دياب في فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.

 

وعرض فيلم أميرة ضمن فعاليات الدورة الثامنة من أيام فلسطين السينمائية  في قسم الأفلام الروائية الطويلة ، كما عرض العمل في مهرجان الجونه السينمائي . 

أميرة المهرجانات الدولية فيلم اميرة مهرجان الجونة السينمائي منصة نتفلكيس

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