ضبط المتهم بقـ.تل شاب بسـ.لاح أبيض في شبرا الخيمة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض في منطقة الكابلات بمسطرد مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر نشوب مشاجرة بينهما.



وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط شاب جثة هامدة ادعاء طعن.

كشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، عن حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه ويدعى مصطفي.م.ع، يبلغ من العمر 19 عامًا، وبين المتهم، تطورت إلى مشاجرة وعلى إثرها استخرج المتهم سلاح أبيض وطعن المجني عليه في الرقبة ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.