«توك توك» بدون لوحات معدنية يُوقع متعاطى الترامادول

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة «الدائرة الثامنة» برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابى وعضوية المستشارين ماجد حسنى فوزى ومحمد الأمين إبراهيم الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا وبحضور أحمد الجندولى وكيل النيابة وأمانة سر جابر عبد المحسن، عاطل متعاطى للترامادول المخدر بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه حال تفقد النقيب شرطة أحمد محمد نجيب عبد الجواد الضابط بمباحث إدارة الطرق والمنافذ الحالة الأمنية أبصر دراجة نارية «توك توك» قيادة المتهم «محمد .ص .ج» بدون لوحات معدنية قادمة في مواجهته عكس إتجاه الطريق فقام باعتراضها وتمكن من ضبط المتهم، وبتفتيشه وقائياً عثر بطيات ملابسه على كيس بلاستيكي بداخله 40 قرص ثبت معمليا أنهم للترامادول المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات، وبمواجهته بالمضبوطات قرر بإحرازه لها بقصد التعاطى.

وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن عاطل متعاطى مخدرات على حبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وأيدت حكم محكمة الجنايات.