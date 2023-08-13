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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسجد المصطفى بشرم الشيخ يحصل على شهادة الجودة من الأوقاف

مسجد المصطفي بشرم
مسجد المصطفي بشرم الشيخ

حصل مسجد المصطفى بشرم الشيخ  علي شهادة الجودة من وزارة الأوقاف، بناءً على  تقرير من  لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف. 

واعتمد دكتور  محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ثمانية مساجد جديدة بمحافظات مختلفة تم حصولها على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي؛ ليصبح إجمالي ما تم اعتماده ( 21 ) مسجدًا حتى تاريخه ، وذلك على النحو التالي : 
1. التوبة بدمنهور  - البحيرة - الفئة (أ)
2. عبد المجيد قادوس- المحلة الكبرى - الغربية - الفئة (أ)
3. المصطفى بشرم الشيخ - جنوب سيناء - الفئة (أ)
4. العباسي بمدينة بور فؤاد - بور سعيد  - الفئة (أ)
5. فاطمة الشربتلي بالقاهرة الجديدة - القاهرة - الفئة (أ)
6. المصطفى بمدينة الملك عبد الله - السويس - الفئة (أ)
7. الروضة – ميت غمر - الدقهلية - الفئة (أ)
8. الفتح - الاستاد - كفر الشيخ - الفئة (أ)
جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي ، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

مسجد المصطفي

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الأوقاف المجال الدعوي القاهرة الجديدة جنوب سيناء محمد مختار جمعة وزير الاوقاف مدينة بور فؤاد وزارة الأوقاف وزير الاوقاف

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