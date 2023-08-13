احمي بيتك وأجهزتك من الماس .. تعرف على المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائي

المشترك الكهربائي اصبح من الاشياء الضرورية في اي بيت ، لنقوم بتشغيل عدد كبير من أجهزتنا في وقت واحد، والمشكلة أننا نتعامل أحياناً مع هذه الأجهزة بشكل خاطئ وهذه الأخطاء قد تتسبب في حدوث كوارث لا يُحمد عقباها مثل حدوث ماس كهربائي قد ينتج عنه تدمير الأجهزة المتصلة بالمشترك الكهربائي او قد تتسبب في نشوب حريق مُدمر، لذلك حذر جهاز مرفق تنظيم الكهرباء المواطنين من الاستخدامات الخاطئة للمشترك الكهربائي التي قد ينتج عنها حدوث مشاكل خطيرة .



ونشر مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية علي الفيسبوك المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائي..تعرف عليها

وذكر أن هناك بعض المعايير والمواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائي يجب الالتزام بها لضمان الحفاظ على السلامة العامة وأمان المستهلك وحماية أفراد أسرتك وهي كالآتي :

- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر الغير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية يفصل اتوماتيكيا عند زيادة الاحمال.

- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع انواع الفيش مع وجود غوالق لجميع الفيش.

- أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وان تكون جميع الاجزاء الداخلية من النحاس.

- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

-تأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

-الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه)