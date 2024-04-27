رياح في الغردقة وأمطار بسفاجا.. تحذيرات من عاصفة قوية تضرب البحر الأحمر

شهدت مدينتا الغردقة وسفاجا في محافظة البحر الأحمر، خلال الساعات الأخيرة، ارتفاعًا في سرعة الرياح خاصة في منطقة شمال الغردقة، بينما شهدت مدينة سفاجا تساقط أمطار خفيفة على عدة مناطق، بما في ذلك منطقتي مكادي وسهل حشيش.

ووفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، فإن الحالة الجوية قد تشهد تصاعدًا في شدة العواصف وارتفاعًا في حدة الأمطار، ما قد يؤدي إلى سيول في مناطق السلاسل الجبلية بالمحافظة.

وأصدر محافظ البحر الأحمر توجيهاته لرؤساء المدن برفع حالة الطوارئ، لتفادي أية آثار سلبية قد تنجم عن هذه الظروف الجوية القاسية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار استعداد السلطات المحلية للتعامل مع تأثيرات الظروف الجوية القاسية وضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

ويجري متابعة الوضع الجوي بعناية، وتم نصح المواطنين والمقيمين باتباع إرشادات السلامة المحلية وتجنب المناطق المعرضة لخطر الفيضانات والسيول، والابتعاد عن الأماكن المفتوحة في حال تصاعدت العواصف.

ودعا الجميع لتوخي الحذر ومتابعة آخر التحديثات والتنبيهات الصادرة عن الجهات الرسمية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم في ظل هذه الظروف الجوية القاسية.