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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة تكثف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق

حملات إزالة الإشغالات
حملات إزالة الإشغالات والتعديات

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مشيراً إلى استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.


وفى هذا السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية برئاسة اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء عابدين، وغرب القاهرة، والوايلى، تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والأكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تمت إزالة الإشغالات بمنطقة وسط المدينة، وشوارع معروف، وشمبليون  ورمسيس.

وكلف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بمتابعة حالة الشارع على مدار اليوم، وعدم السماح بعودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

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