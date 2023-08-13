حاتم نجيب: مصر من أقل 10 دول بالعالم في أسعار الخضروات والفاكهة

كشف حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن مصر تعتبر من أقل 10 دول في العالم من حيث أسعار الخضروات والفاكهة، وأنها تصدر منتجاتها الزراعية لـ 150 دولة.

وأشار نجيب خلال مداخلته في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة صدى البلد إلى أن، الحرارة العالية أثرت على محصول الطماطم، وأن الموجة الترابية التي تعرضت لها مصر في وقت سابق من العام أضرت بمحصول المانجو، لكن إنتاج أسوان تعوض نقصه في الإسماعيلية.

وأكد أنه لا يوجد ندرة في محاصيل معينة، ولكن هناك تحركات سعرية تتبع لعوامل العرض والطلب.