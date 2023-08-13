كاتب صحفي: شرائح محددة لمصروفات المدارس الخاصة.. تفاصيل

قال الكاتب الصحفي، زكي السعدني، المتخصص في شئون التعليم، إن وزارة التربية والتعليم جهزت شرائح خاصة بمصروفات المدارس الخاصة، موضحا أن بعض المدارس تتقاضى المصروفات بالدولار، مشيرا إلى أن من يضبط منظومة المدارس الخاصة هي الرقابة الشعبية.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة كانت تستعين بمؤلفين للكتب والمطورين، والمناهج كانت تصل لأصحاب الكتب الخارجية قبل عمليات التطوير.

وأكد الكاتب الصحفي، زكي السعدني، المتخصص في شئون التعليم، أن تأليف الكتب كان يحصل عليها ناشري الكتب الخارجية قبل طبعها في الوزارة ولكن هذا الأمر توقف.

وحول فكرة إعادة تدوير الكتب المدرسية ومطالبة الطلاب بعدم الكتابة عليها لتقليل نفقات الوزارة، أوضح أن هذا الاقتراح طبقته الوزارة في عام سابق، والحفاظ على الكتب ثقافة والطلاب المصريين غير متعودين عليها وعندهم كراهية من التعليم.