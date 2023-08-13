أحمد موسى منفعلا على الهواء : ربنا ياخد هؤلاء

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن 5 تنظيمات إرهابية حديثة تم ضبطهم في الأشهر الأخيرة بتهمة حرق القطارات ويجرى حاليا محاكمتهم أمام دائرة وادي النظرون.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان يخططوا عشان يقتلونا ولكن ربنا حافظنا وإن شاء الله ياخدهم واحد واحد، لافتا إلى أن الإخوان يقتلون المصريين منذ تأسيس الجماعة على أيدي حسن البنا، أيام النقراشي باشا وحتى اليوم.

وأردف موسى: أقسم بالله عمر الإخوان ما كانوا بتوع دعوة ولا ليهم علاقة بها، عمرهم كله في التفجيرات والعمليات الإرهابية التي تستهدف محطات المياه وأبراج الكهرباء والبنوك وغيرها من المنشآت.