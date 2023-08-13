شعبة الدخان: زيادة إنتاج الشركة الشرقية لمواجهة أزمة إرتفاع الأسعار ليس حلاً.. فيديو

قال إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان، إن زيادة إنتاج الشركة الشرقية للدخان من السجائر والمعسل لمواجهة زيادة أسعار تلك المنتجات داخل السوق المصري ليس حلاً لإنهاء هذه المشكلة، لأن هذا الحل تم تقديمه من قبل ولم يحل الأزمة.

وأضاف "امبابي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، أنه يشكر وزارة الداخلية متمثلة في مباحث التموين لتفتيشهم الدائم داخل المحال التجارية وإمساك أكثر من 200 ألف علبة سجائر خلال يومان فقط بحوزة تجار قاموا بتخزينها لرفع الأسعار.

وتابع إبراهيم امبابي، أنه يقترح بتوزيع الكميات المضبوطة من السجائر داخل منصات وطنية التابعة للدولة لحل أزمة إرتفاع أسعار السجائر وبهذا الحل سيتم توفير السجائر والقضاء علي جشع التجار.