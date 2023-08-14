هند حازم عضوا بمجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة البارلمبية

أعلنت اللجنة البارلمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى نتيجة انتخابات الاتحاد المصرى للسباحة " تحت التأسيس " حيث فازت النائبة الدكتور هند حازم حبيب عضو مجلس النواب بمنصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة البارلمية.

وجاء تشكيل مجلس اتحاد السباحة البارالمبية كالاتي..

دكتور حسام الدين مصطفى رئيسا

محمد يحيى يوسف نائب الرئيس

عصام زيدان امين الصندوق

العضوية :

النائبة هند حازم طه

ناجى ابراهيم محمد

عادل محمد حافظ

رانيا فريد شوقى

ومن جانبها فقد أعربت "هند حازم" عضو الإتحاد عن سعادتها بفوزها بهذا المنصب وثقة جميع أعضاء الإتحاد مقدمة الشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والي جميع أعضاء اللجنة البارالمبية لدعمهم الدائم وإهتمامهم بفئة الأشخاص من ذوي الإعاقة.

الجدير بالذكر ان الكابتن هند حازم هي لاعبة منتخب مصر السابقه للبوتشا وأول حاصلة علي ميدالية ذهبية لمصر في بطولة أفريقيا في لعبة البوتشيا وعضو اللجنة الفنية للبوتشا بالاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي وحاليا عضو بمجلس النواب المصري وعضو لجنة التضامن الإجتماعي.