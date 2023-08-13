محافظ الشرقية يتفقد عددا من شوارع مدينة منيا القمح

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز ومدينة منيا القمح لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الاعمال لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقا للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد ممشي كورنيش المدينة ( 1 ، 2) والذي يمثل متنفسا للمواطنين لقضاء أجازاتهم وعطلاتهم الرسمية ، مشدداً علي أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالمتابعة المستمرة لنظافة المقاعد الرخامية والبرجولات المخصصة لجلوس المواطنين ومراجعة المطالع والمنازل علي رصيف الكورنيش لسهولة حركة التنقل لذوى الهمم ، قائلا انه من حق كل مواطن أن يجد مكانا مناسبا للتنزه مع أسرته وقضاء أوقات فراغه.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارع العمده باتجاه طريق منيا القمح التلوين ، مؤكدا علي رئيس المركز بسرعة التنسيق مع رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ومدير عام الشركة المصرية للاتصالات وممثل شركة الغاز لنقل أكشاك الكهرباء وكبائن التليفونات وخطوط الغاز المتعارضة مع أعمال التطوير ضمانا لعدم انقطاع الخدمة وإتاحة الفرصة أمام الشركة المنفذة للانتهاء من تنفيذ الاعمال بالطريق طبقا للجدول الزمني المحدد.

كما حرص المحافظ علي تفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بالطريق الدائري لمنيا القمح ، مشددا علي ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال بالطريق ودخوله الخدمة الفعلية لكونه يمثل محورا مروريا جديدا يساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة منيا القمح متابعة أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارع ترعة مصطفي افندى وذلك للوقوف علي معدلات الأداء ونسب التنفيذ و إزالة المعوقات أمام الشركة المنفذة للأعمال ، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية كافة احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدميه وذلك للتعرف معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجله العمل بها لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.