عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد عددا من شوارع مدينة منيا القمح

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  مركز ومدينة منيا القمح لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الاعمال لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقا للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد ممشي كورنيش المدينة ( 1 ، 2) والذي يمثل متنفسا للمواطنين لقضاء أجازاتهم وعطلاتهم الرسمية ، مشدداً علي أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالمتابعة المستمرة لنظافة المقاعد الرخامية والبرجولات المخصصة لجلوس المواطنين ومراجعة المطالع والمنازل علي رصيف الكورنيش لسهولة حركة التنقل لذوى الهمم ، قائلا انه من حق كل مواطن أن يجد مكانا مناسبا للتنزه مع أسرته وقضاء أوقات فراغه.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارع العمده باتجاه طريق منيا القمح التلوين ، مؤكدا علي رئيس المركز بسرعة التنسيق مع رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ومدير عام الشركة المصرية للاتصالات وممثل شركة الغاز لنقل أكشاك الكهرباء وكبائن التليفونات وخطوط الغاز المتعارضة مع أعمال التطوير ضمانا لعدم انقطاع الخدمة وإتاحة الفرصة أمام الشركة المنفذة للانتهاء من تنفيذ الاعمال بالطريق طبقا للجدول الزمني المحدد.

كما حرص المحافظ علي تفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بالطريق الدائري لمنيا القمح ، مشددا علي ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال بالطريق ودخوله الخدمة الفعلية لكونه يمثل محورا مروريا جديدا يساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

لدعم 400 أسرة.. أورمان الشرقية تنظيم معرض ملابس مجانياً في كفر صقر

  شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة منيا القمح متابعة أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارع ترعة مصطفي افندى وذلك للوقوف علي معدلات الأداء ونسب التنفيذ و إزالة المعوقات أمام الشركة المنفذة للأعمال ، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية كافة احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدميه وذلك للتعرف معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجله العمل بها لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشركة المصرية للاتصالات الكهرباء المصرية للاتصالات تنفيذ المشروعات الجارية حياة كريمة ذوى الهمم شركة المصرية للاتصالات شركة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

وزير التعليم: لا يوجد رسوب في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

محمد صلاح حكالي عن الزمالك.. حقيقة كلام ماني عن قطبي الكرة المصرية ؟

ترشيحاتنا

3 عروض.. أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رحيل شيكابالا عن الزمالك

شاهد.. حريق ضخم يلتهم منشأة تخزين في العاصمة الروسية

إصابة 21 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بآخر في الشرقية.. تفاصيل

بولندا تتهم روسيا وبيلاروس بزيادة تدفق المهاجرين إلى أراضيها

البحر المتوسط مقبرة المهاجرين.. لماذا تزايدت الوفيات جراء غرق القوارب في 2023؟

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

بالطريقة الأسكندرانية.. خطوات عمل السمك شبار

تحذيرعاجل.. مشروب منتشر في الأسواق يسبب الشلل الدماغي

اكتشاف أول علاج له.. كل مالا تعرفه عن اكتئاب مابعد الولادة

فيديو

ارتفع 250 جنيها| الجنون يصيب الذهب من جديد.. وهذا سعر عيار 21

مفاجأة الطب والأسنان.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ