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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لدعم 400 أسرة.. أورمان الشرقية تنظيم معرض ملابس مجانياً في كفر صقر

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أن المديرية نظمت بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة الشرقية، معرضا بقاعة فورجينا بكفرصقر وذلك بهدف توزيع الملابس الجديدة بالمجان على 400 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة، من الأيتام وغير القادرين داخل قري ابن العاص وشنيط الحرابوة وعقوب وابوشرابية بمركز كفرصقر.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلها مشيرا إلى ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من المعرض، من أجل السعي لوصول الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

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وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان، يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة مؤكدا علي أنّ المستفيد من هذا هو الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الشرقية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته.

وجرى تنظيم معارض الملابس الجديدة استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة، من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحاورة والسباكة والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

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