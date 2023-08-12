ضمن المبادرة الرئاسية.. قافلة طبية بقرية الرجايلة بالشرقية تقدم خدماتها لـ2000 مواطن

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "١٠٠ يوم صحة"، التي تم اطلاقها تحت شعار "من أول يوم معاك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الرجايله، التابعة لمدينة صان الحجر، بمحافظة الشرقية.

واستمرت القافلة لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

واضاف محافظ الشرقية ان أعما القافلة اشتملت على عدد ١٤ عيادة، بها ١٢ تخصص طبي، هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة بمركز ومدينة بلبيس، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٩٤١ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٦ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.