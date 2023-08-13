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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الطباعة والتغليف توضح أسعار الأدوات المدرسية والكتب الخارجية 2023

صدى البلد

كشف أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف، عن أسعار الأدوات المدرسية والكتب الخارجية 2023 موضحا أن سعر الكراسة 28 ورقة بـ 3 جنيهات في الفجالة و96 ورقة بـ 8 جنيهات على عكس ما يتم ترويجه على السوشيال ميديا.

وأضاف أن كل الكتب مدون عليها السعر، ومن يجده أكثر من هذا لا يشتريه، مضيفا أن سعر طن الورق المحلي وصل إلى 45 ألف جنيه بزيادة قدرها 400 %، وهو ما انعكس على أسعار الكتب.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قيمة الزيادة في أسعار الكتب تتراوح بين 35 و40 %، رغم أن الزيادة في الورق 400 %.

وأكد أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف، أن أعلى سعر كتاب خارجي حتى نهاية المرحلة الإعدادية 140 جنيهًا وهو سلاح التلميذ.

كشف أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف، عن أسعار الأدوات المدرسية والكتب الخارجية 2023 موضحا أن سعر الكراسة 28 ورقة بـ 3 جنيهات في الفجالة و96 ورقة بـ 8 جنيهات على عكس ما يتم ترويجه على السوشيال ميديا.

وأضاف أن كل الكتب مدون عليها السعر، ومن يجده أكثر من هذا لا يشتريه، مضيفا أن سعر طن الورق المحلي وصل إلى 45 ألف جنيه بزيادة قدرها 400 %، وهو ما انعكس على أسعار الكتب.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قيمة الزيادة في أسعار الكتب تتراوح بين 35 و40 %، رغم أن الزيادة في الورق 400 %.

وأكد أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف، أن أعلى سعر كتاب خارجي حتى نهاية المرحلة الإعدادية 140 جنيهًا وهو سلاح التلميذ.

أحمد موسى أسعار الأدوات المدرسية اسعار الكتب الطباعة والتغليف الأدوات المدرسية

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