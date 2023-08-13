"سيماف": مصر تدخل عصر توطين صناعة عربات المترو والسكك الحديدية

قال اللواء أحمد شاكر رئيس مصنع معدات السكك الحديدية (سيماف) ، إن الدولة المصرية بدأت عصر توطين صناعة عربات المترو من خلال مصنع سيماف ، مضيفا أن صب مكونات المركبات قد بدأ بالفعل.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد ، أنه يتم تجميع مكونات عربات المترو بنسبة 100%، مشيرا إلى أن العقد المبرم مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية عبارة عن 80 عربة مترو ويمثلون 10 قطارات.

وأشار إلى أن خطوط الإنتاج في هذا الاتجاه لها حسابات علمية طبقا للتوقيتات المحددة لتسليم القطارات، مؤكدا أن تصنيع 10 قطارات في مصر يسهم في توطين صناعة السكك الحديدية.



