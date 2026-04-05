بفارق 17 نقطة.. آيندهوفن بطلًا للدوري الهولندي للمرة الثالثة على التوالي

توج نادي آيندهوفن بطلًا للدوري الهولندي اليوم الأحد، للمرة الثالثة على التوالي، عندما فشل أقرب منافسيه، فينورد، في الفوز على فولندام.

أدى التعادل السلبي إلى منح فريق آيندهوفن، الذي فاز بنتيجة 4-3 على أرضه أمام أوتريخت يوم السبت، تقدمًا لا يمكن تجاوزه مع تبقي خمس مباريات في الدوري الهولندي الممتاز هذا الموسم.

تقدم فريق آيندهوفن إلى 71 نقطة من 29 مباراة يوم السبت، ما يعني أن فينورد كان عليه الفوز للحفاظ على آماله الضئيلة، لكن التعادل في فولندام تركه برصيد 54 نقطة، متأخرًا بفارق 17 نقطة.

أدى فوز فريق آيندهوفن إلى احتفالات فورية في شوارع أيندهوفن، حيث كان المشجعون ينتظرون بفارغ الصبر فشل فريق فينورد في الفوز.

كان هذا هو الانتصار الثالث على التوالي لفريق آيندهوفن في الدوري، الذي فاز الآن بـ 27 لقبًا في الدوري، ولم يتفوق عليه سوى أياكس أمستردام بـ 36 لقبًا.