مع ارتفاع درجات الحرارة..الصناعات الكهربائية تحذر من عواقب الاسلاك المضروبة

تحدث خالد الفقي رئيس نقابة الصناعات الهندسية والكهربائية، عن خطورة الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر، مشددا على أهمية استخدام أسلاك الكهرباء الجيدة الموثوقة المصدر.



وقال خالد الفقي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة"سي بي سي"، إن المواطن يجب أن يستخدم الإسلاك ذات الصناعة المصرية المتقدمة، متابعا: الشركات المصرية متقدمة في صناعة الأسلاك الكهربائية.



وشدد على ضرورة شراء الاسلاك المعتمدة ومضمونة المصدر، وذلك لضمان السلامة والأمان، متابعا:" الاسلاك الكهربائية بتقعد العمر كله ولازم تتأكد من سلامتها".





ولفت إلى أن منظومة الجودة تعمل بأعلى مستوى وكفاءة في سبيل المنتج المحلي، محذرًا من العواقب الوخيمة للأسلاك المضروبة.



واكد على أن الاسلاك الكهربائية المعتمدة تضمن للمواطن السلامة والأمان.