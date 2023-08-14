قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل طاجن البامية باللحمة.

طريقة عمل طاجن البامية باللحم ..





المقادير





2 موزات لحم، متوسطة

بصلة كبيرة مفرومة

كوبين طماطم مقشرة ومفرومة ناعم (يستحسن الطماطم المعلبة قطع )

مكعبين مرق دجاج

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقتين كبيرتين صلصة صماطم

4 فصوص ثوم مقطعة شرائح

نصف كوب اوراق كزبرة خضراء

صنوبر للتزيين (اختياري )

كوبين ماء ساخن

4 ملاعق كبيرة سمن

800ج بامية زيرو

ليمونة صغيرة





الطريقة :

يسخن السمن على النار، ثم تضاف الموزات وتشوح من الناحيتين الى ان تأخذ اللون الذهبي.

يضاف البصل ثم البهارات ويقلب الكل جيدا.

تضاف البامية ويعصر الليمون فوقها لتفادي ظهور مخاط البامية.

تضاف الطماطم والصلصة ، مكعبات المرق ثم الماء ويترك الكل ليغلي على النار.

تنقل البامية واللحم لطاجن فخاري (يستحسن تسخينه مسبقا في الفرن ) ، ثم تغطى بالفويل وتوضع في فرن متوسط الحرارة مدة ساعةونصف.

يرفع الفويل عن وجه الطاجن، وفي هذه الاثناء يقلى الثوم في قليل من السمن ، مع الكزبرة الخضراء المفرومة ورشة ملح وفلفل وكزبرةناشفة.

يسكب على وجه البامية ثم تزين بقليل من الصنوبر المحمص

-ويقدم بألف هنا وشفا