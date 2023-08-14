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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الملابس تُنهي حياة صغير في سوهاج.. ما القصة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت حياة طالب في بداية العقد الثاني من العُمر؛ إثر إصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسم عقب سقوطه من شرفة الطابق الثاني بمنزل أسرته، أثناء إحضاره الملابس من المنشر، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفادها وصول المدعو "سيف ع. ش. ل. ر- 12 سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز"، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال كلاً من:" والدته المدعوة بدرية م. ي- 35 سنة- ربة منزل، ونجل عمومته المدعو محمود ع. ر. د- 45 سنة- عامل بمقهى- ويقيمان بذات الناحية"، قررا بأنه أثناء إحضار المتوفي المذكور ملابس من منشر بشرفة المنزل بالطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضًا، وحدثت إصابته التي أودت بحياته، ونفيا وجود شبهة جنائية بالواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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