هيئة الدواء تكشف أسباب تصلب الشرايين وكيفية تجنب الإصابة به

نشرت هيئة الدواء المصرية ، معلومات هامة ، عن العوامل التي تؤدي إلى تصلب الشرايين ، وطرق تجنب الإصابة بها .

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن الشرايين السليمة تكون مرنة ولينة، ولكن عندما تصبح الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والعناصر المغذية من القلب إلى بقية الجسم (الشرايين) سميكة ومتيبسة، ومع مرور الوقت؛ قد تتصلب جدران هذه الشرايين؛ مما يقلل تدفق الدم إلى القلب، وهذا ما يسمى بتصلب الشرايين.

العوامل المؤدية إلى تصلب الشرايين

وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، إن هناك بعض العوامل المؤدية إلى تصلب الشرايين والتي تتمثل في التالي:-

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع مستوى الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، وهي إحدى أنواع الدهون (الشحوم) الموجودة في الدم.

التدخين أو مضغ التبغ

داء السكري

مقاومة الأنسولين

السمنة

الالتهابات الناتجة عن سبب غير معروف أو عن بعض الأمراض مثل التهاب المفاصل أو الذئبة أو الصدفية أو مرض الأمعاء الالتهابي.

وأكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المبكرة التي يسببها نقص تدفق الدم، مثل ألم الصدر (الذبحة الصدرية)، أو ألم الساق أو الذراع أو الإحساس بالتنميل؛ لأن التشخيص المبكر يساعد على إيقاف تفاقم تصلب الشرايين، ومنع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية.

فوائد دبس التمر، دبس التمر يعمل على خفض نسبة الكوليسترول بالدم، والوقاية من تصلب الشرايين؛ لاحتوائه على البكتين.

فوائد دبس التمر



كشفت خبيرة التجميل منى رزق عن أهم فوائد دبس الرمان، وأوضحت من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن دبس التمر يمنع الاصابة بسرطان الامعاء الغليظة والوقاية من مرض البواسير وتقليل تشكل الحصيات بالمرارة ولتسهيل مراحل الحمل والولادة والنفاس لاحتواء دبس التمر على الالياف الجيدة والسكريات السريعة الهضم، كما يمنع تسوس الأسنان لاحتوائه على الفلور.



يقي دبس التمر من السموم لاحتوائه على الصوديوم والبوتاسيوم وفيتامين ج.

يعمل دبس التمر على علاج لفقر الدم الانيميا لاحتوائه على الحديد والنحاس وفيتامين ب2.

يعالج دبس التمر الكساح ولين العظام لاحتوائه على الكالسيوم والفسفور وفيتامين ب ا.

يشكل دبس التمر افضل علاج لفقدان الشهية وضعف التركيز لاحتوائه على البوتاسيوم.

في دبس التمر علاج للضعف العام وخفقان القلب لاحتوائه على المغنيسيوم والنحاس.



يعالج دبس التمر الروماتزم وسرطان المخ لاحتوائه على البورون.

يعتبر دبس التمر مضادا للسرطان لاحتوائه على السلينيوم وقد لوحظ ان سكان الواحات لا يعرفون مرض السرطان.

يعالج دبس التمر الحموضة في المعدة لاحتوائه على الكلور والصوديوم والبوتاسيوم.

يعتبر دبس التمر علاج لجفاف الجلد وجفاف قرنية العين ومرض العشى الليلي لاحتوائه على فيتامين أ.



يعالج دبس التمر امراض الجهاز الهضمي العصبي لاحتوائه على فيتامين ب1.

دبس التمر يعالج سقوط الشعر واجهاد العينين والتهاب الاغشية المخاطية لتجويف الفم والتهاب الشفتين لاحتوائه على فيتامين ب2.

يعد دبس التمر علاج للالتهابات الجلدية لاحتوائه على فيتامين النياسين

اذن هو مناسب جدا للذين يخافون من السكر اوحتى للأطفال فهذا من السكريات المفيدة.