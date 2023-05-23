استشاري أمراض القلب: سبب تصلب الشرايين هو الدهون الضارة والمتحولة

كشف الدكتور أحمد البربري، استشاري أمراض القلب والقسطرة، حجم مخاطر الدهون المتحولة، قائلا: "حالات الوفاة السنوية بسبب الدهون المتحولة كثيرة".

وقال أحمد البربري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "السبب الرئيسي في حدوث تصلب الشرايين هو الدهون الضارة والدهون المتحولة".

وأضاف أحمد البربري:" السمن الصناعي قاتل والزيوت المهدرجة تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان وتؤثر سلبا على صحة القلب ".

وأكمل أحمد البربري:" على المواطن أن يبتعد عن الزيوت المهدرجة والسمن الصناعي بشكل كبير "، مضيفا:" هناك بحوث علمية عالمية تحذر من تناول الزيوت المهدرجة".

ولفت احمد البربري:" وزير الصحة تحدث عن مخاطر الدهون المتحولة والسمن الصناعي، مضيفا:" مصر تنضم لخطة منظمة الصحة العالمية للتخلص من السمن الصناعي ".

