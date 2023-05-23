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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري أمراض القلب: سبب تصلب الشرايين هو الدهون الضارة والمتحولة

السمن
السمن

كشف الدكتور أحمد البربري، استشاري أمراض القلب والقسطرة، حجم مخاطر الدهون المتحولة، قائلا: "حالات الوفاة السنوية بسبب الدهون المتحولة كثيرة".

 

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وقال أحمد البربري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "السبب الرئيسي في حدوث تصلب الشرايين هو الدهون الضارة والدهون المتحولة".

 

وأضاف أحمد البربري:"  السمن الصناعي قاتل والزيوت المهدرجة تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان وتؤثر سلبا على صحة القلب ".

 

وأكمل أحمد البربري:" على المواطن أن يبتعد عن الزيوت المهدرجة والسمن الصناعي بشكل كبير "، مضيفا:" هناك بحوث علمية عالمية تحذر من تناول الزيوت المهدرجة".

 

ولفت احمد البربري:" وزير الصحة تحدث عن مخاطر الدهون المتحولة والسمن الصناعي، مضيفا:" مصر تنضم لخطة  منظمة الصحة العالمية للتخلص من السمن الصناعي ".
 

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