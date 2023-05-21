إنفوجراف.. الدولة المصرية تعلن محاربة الدهون المتحولة صناعيا بحلول 2023

وزير الصحة :
- مصر تبنت سياسة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا بحلول أكتوبر 2023
- مصر توافق على سياسة تحظر الدهون المتحولة
- منح المصنعين والمستوردين فرصة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم والامتثال لضوابط وسياسات حظر الدهون المتحولة.
- الدهون المتحولة السبب الرئيسي لمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت
- 8.39 % من وفيات أمراض القلب ترجع لأسباب تتعلق بتناول الدهون غير المشبعة
-التزام وزارة الصحة ، والهيئة القومية لسلامة الأغذية، باعتماد حزمة منظمة الصحة العالمية REPLACE
- تشكيل لجنة وطنية للإشراف على تنفيذ هذه الحزمة.
- الحكومة أصدرت قانونا ينظم القواعد الفنية للحدود القصوى للأحماض الدهنية غير المشبعة في الغذاء
- حظر الزيوت المهدرجة والتي تعد المصادر الأساسية للدهون غير المشبعة المنتجة صناعيًا
- وضع حد إلزامي للدهون المتحولة، ما من شأنه إنقاذ حياة ما يزيد على مليون شخص في السنوات الخمس والعشرين القادمة
- الأمراض القلبية الوعائية تمثل حجر عثرة أمام مساعي الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة