إنفوجراف.. الدولة المصرية تعلن محاربة الدهون المتحولة صناعيا بحلول 2023

وزير الصحة :

- مصر تبنت سياسة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا بحلول أكتوبر 2023

- مصر توافق على سياسة تحظر الدهون المتحولة

- منح المصنعين والمستوردين فرصة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم والامتثال لضوابط وسياسات حظر الدهون المتحولة.

- الدهون المتحولة السبب الرئيسي لمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت

- 8.39 % من وفيات أمراض القلب ترجع لأسباب تتعلق بتناول الدهون غير المشبعة

-التزام وزارة الصحة ، والهيئة القومية لسلامة الأغذية، باعتماد حزمة منظمة الصحة العالمية REPLACE

- تشكيل لجنة وطنية للإشراف على تنفيذ هذه الحزمة.

- الحكومة أصدرت قانونا ينظم القواعد الفنية للحدود القصوى للأحماض الدهنية غير المشبعة في الغذاء

- حظر الزيوت المهدرجة والتي تعد المصادر الأساسية للدهون غير المشبعة المنتجة صناعيًا

- وضع حد إلزامي للدهون المتحولة، ما من شأنه إنقاذ حياة ما يزيد على مليون شخص في السنوات الخمس والعشرين القادمة



- الأمراض القلبية الوعائية تمثل حجر عثرة أمام مساعي الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة