ارتفاع أسعار الزيوت والألبان ومنتجاتها عالميا.. اعرف وصلت لكام

شهدت أسعار زيت النخيل ارتفاعا خلال الشهر يونيو لتسجل 775 دولار للطن عن شهر مايو الذي سجل 770 دولار للطن ، بينما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 39%.

وأضاف تقرير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه صعدت أسعار زيت الصويا خلال يونيو الماضي لنحو 1239.22 دولار للطن في مقابل 1095.48 دولار خلال مايو، وتراجعت بنسبة 26.2% على أساس سنوي.

وتراجعت أسعار زيت عباد الشمس خلال أبريل الماضي لنحو 1034.83 دولار للطن عن أسعار شهر مارس والتي بلغت نحو 1075.05 دولار للطن ، وكذلك على أساس سنوي بنسبة 53.7%.

وبلغ سعر زيت الزيتون البكر الممتاز في 24 مارس الماضي نحو 5217.66 يورو للطن بارتفاع 52.6% عن العام السابق، وسعر زيت الزيتون البكر نحو 4776.57 يورو للطن بزيادة 51.8% عن العام الماضي ، وسعر زيت الزيتون البكر العادي نحو 4715.3 يورو للطن بنمو 59% عن نفس الفترة من العام السابق وذلك وفقا لجمعية الزيتون بإسبانيا.

وتراوحت أسعار الزبد في نيوزيلاندا /استراليا حتى 6 يوليو الجاري ما بين 4875 – 5350 دولار للطن ، بينما تراوحت بين 4875- 5425 دولار للطن في دول غرب أوروبا

وعلى صعيد متصل سجلت أسعار اللبن المجفف – منزوع الدسم في نيوزيلاندا /استراليا ما بين 2500 – 2750 دولار للطن، بينما تراوحت بين 2525- 2800 دولار للطن في دول غرب أوروبا، وأسعار اللبن المجفف – كامل الدسم في نيوزيلاندا /استراليا ما بين 3075 – 3325 دولار للطن، بينما تراوحت بين 3700 – 3925 دولار للطن في دول غرب أوروبا.

وسجلت أسعار الجبن الشيدر في يناير الجاري ما بين 4400 – 4500 دولار للطن في نيوزيلاندا /استراليا، والشرش المُحلى بين 625- 925 دولار للطن، والسمن ما بين 6350– 6525 دولار للطن في غرب أوروبا.