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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الزيوت والألبان ومنتجاتها عالميا.. اعرف وصلت لكام

صدى البلد

شهدت أسعار زيت النخيل ارتفاعا خلال الشهر يونيو لتسجل 775 دولار للطن عن شهر مايو الذي سجل 770 دولار للطن ، بينما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 39%.

وأضاف تقرير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والذى حصل “  صدى البلد ” على نسخة منه صعدت أسعار زيت الصويا خلال يونيو الماضي لنحو 1239.22 دولار للطن في مقابل 1095.48 دولار خلال مايو، وتراجعت بنسبة 26.2% على أساس سنوي.

وتراجعت أسعار زيت عباد الشمس خلال أبريل الماضي لنحو  1034.83 دولار للطن عن أسعار شهر مارس والتي بلغت نحو 1075.05 دولار للطن ، وكذلك على أساس سنوي بنسبة 53.7%.

وبلغ سعر زيت الزيتون البكر الممتاز في 24 مارس الماضي نحو 5217.66 يورو للطن بارتفاع 52.6% عن العام السابق، وسعر زيت الزيتون البكر نحو 4776.57 يورو للطن بزيادة 51.8% عن العام الماضي ، وسعر زيت الزيتون البكر العادي نحو 4715.3 يورو للطن بنمو 59% عن نفس الفترة من العام السابق وذلك وفقا لجمعية الزيتون بإسبانيا.

وتراوحت أسعار الزبد في نيوزيلاندا /استراليا حتى 6 يوليو الجاري ما بين 4875 – 5350 دولار للطن ، بينما تراوحت بين 4875- 5425 دولار للطن في دول غرب أوروبا

وعلى صعيد متصل سجلت أسعار اللبن المجفف – منزوع الدسم في نيوزيلاندا /استراليا ما بين 2500 – 2750 دولار للطن، بينما تراوحت بين 2525- 2800 دولار للطن في دول غرب أوروبا، وأسعار اللبن المجفف – كامل الدسم في نيوزيلاندا /استراليا ما بين 3075 – 3325 دولار للطن، بينما تراوحت بين 3700 – 3925 دولار للطن في دول غرب أوروبا. 

وسجلت أسعار الجبن الشيدر في يناير الجاري ما بين 4400 – 4500 دولار للطن في نيوزيلاندا /استراليا، والشرش المُحلى بين 625- 925 دولار للطن، والسمن ما بين 6350– 6525 دولار للطن في غرب أوروبا.

أسعار زيت الصويا أسعار زيت عباد الشمس أسعار الزيوت ارتفاع أسعار الزيوت الألبان الجبن الشيدر الصناعات الغذائية

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