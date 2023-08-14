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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة العريش يتابع أعمال محور الفاتح الساحلي.. تفاصيل

استمرار أعمال التطوير
استمرار أعمال التطوير بالمحور الساحلي

تابع اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء،  أعمال محور الفاتح  في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين ومتابعة أعمال  تطوير المحور  الساحلي .

 

جانبي الطريق :

 

حيث يجري  تركيب بلدورات وأنتر لوك بالجزيره الوسطي وعلي جانبي الطريق للمحور ،بداية من منطقة كنتاكي مرورا بمنطقة الخلفاء الراشدين حتي كوبري أبوصقل .

وقد أصدر تعليمات لمدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة  بمتابعة أعمال محور الفاتح الساحلي واعداد تقرير بما وصلت أليه الشركة المنفذة من أعمال حتى يمكن الانتهاء من مشروع التطوير في المواعيد المحددة مسبقا.

 

ويشمل مشروع  تطوير المحور  الساحلي لمدينة العريش، بداية من جامعة سيناء، ومنه لشارع الفاتح حتى منطقة النافورة بطول 8 كم، الي جانب  استكمال التطوير الكامل لكورنيش العريش والمدخل الغربي، وإنارة شاطئ العريش .

 

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انطلاق ندوات الأسبوع الدعوى التثقيفي بمساجد الأوقاف بمدن شمال سيناء

 

 

 

العريش محور الفاتح الساحلى أعمال

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