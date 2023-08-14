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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزاحة الرمال العالقة على الطرق بمركز ومدينة الحسنة

ازالة المطبات على
ازالة المطبات على الطرق بالحسنة

أصدر المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ،  تعليماته إلى إدارة الحملة الميكانيكية بالمجلس ، احمد نايل مدير الحملة الميكانيكية  بفتح طريق الحسنة/ المنبطح ، بعد رفع تراكم الكثبان الرملية، نتيجة التقلبات الجوية وسرعة حركة الرياح خلال الفترة الماضية، مما تسبب في إعاقة حركة سير السيارات على الطريق مما يهدد أرواح المواطنين ٠
 

حيث تم الدفع باللودر الخاص بمجلس المدينة والمعدات اللازمة  لرفع وإزاحة جميع الرمال العالقة من علي طريق ( الحسنه / المنبطح).، بعد ما تسببت الرمال المتحركة في إغلاقه نتيجة التقلبات الجوية وسرعة حركة الرياح.

 

مسح الطريق:


حيث تم مسح الطريق بالكامل وفتحه مرة أخري أمام المارة من المواطنين،  وتم التأكد من عودة حركة السير عليه بطريقة طبيعية وأمنه ٠ 
كما تم فتح طريق الحسنة / بغداد ، بعد  إزالة المطبات.

و أكد رئيس المركز والمدينة علي ضرورة الإستمرار  عملية المتابعة واستكشاف الطرق ومسحها بصفة مستمره حرصآ علي سلامة وأرواح جميع المواطنين٠

 

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الحسنة الرمال إزالة الكثبان الطريق الرياح

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