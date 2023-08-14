إزاحة الرمال العالقة على الطرق بمركز ومدينة الحسنة

أصدر المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، تعليماته إلى إدارة الحملة الميكانيكية بالمجلس ، احمد نايل مدير الحملة الميكانيكية بفتح طريق الحسنة/ المنبطح ، بعد رفع تراكم الكثبان الرملية، نتيجة التقلبات الجوية وسرعة حركة الرياح خلال الفترة الماضية، مما تسبب في إعاقة حركة سير السيارات على الطريق مما يهدد أرواح المواطنين ٠



حيث تم الدفع باللودر الخاص بمجلس المدينة والمعدات اللازمة لرفع وإزاحة جميع الرمال العالقة من علي طريق ( الحسنه / المنبطح).، بعد ما تسببت الرمال المتحركة في إغلاقه نتيجة التقلبات الجوية وسرعة حركة الرياح.

مسح الطريق:



حيث تم مسح الطريق بالكامل وفتحه مرة أخري أمام المارة من المواطنين، وتم التأكد من عودة حركة السير عليه بطريقة طبيعية وأمنه ٠

كما تم فتح طريق الحسنة / بغداد ، بعد إزالة المطبات.

و أكد رئيس المركز والمدينة علي ضرورة الإستمرار عملية المتابعة واستكشاف الطرق ومسحها بصفة مستمره حرصآ علي سلامة وأرواح جميع المواطنين٠