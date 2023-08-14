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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الفيفا يفتتح ملعب الأسطورة بيليه في فيجي

صدى البلد

حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على زيارة دولة فيجي وافتتح عدد من المرافق وملعب للكرة بدعم من مشروع فيفا فورورد.


وألتقي إنفانتينو خلال زيارته بسيتيفيني رابوكا رئيس وزراء فيجي ونائبه بيمان براساد بجانب راجيش باتيل رئيس اتحاد الكرة هناك وعضو المجلس الأعلي للإتحاد الدولي لكرة القدم .


وافتتح إنفانتينو مرافق وملعب لكرة القدم تم إطلاق اسم أسطورة البرازيل الراحل بيلية وذلك بدعم من برنامج فيفا فورورد.

كما وقع رئيس فيفا مذكرة تفاهم من حكومة فيفا لإطلاق مشروع كرة القدم للمدارس هناك.
 

وقال رئيس الفيفا أن تأهل دولة فيجي للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عاما التي اقيمت بالأرجنتين ليس شيئاً سهلاً كونها بطولة كبيرة للغاية، وأضاف:" نحن هنا لدعم كرة القدم في واحده من أهم البلدان علي  المحيط الهادئ وأوقيانوسيا ويجب أن تكون مركزًا لكرة القدم للمنطقة".


وأوضح:" نريد تطوير كرة القدم ووصولها إلي كل مكان في العالم لانها رمز للناس وللحب والتسامح".


فيما أكد راجيش باتيل رئيس اتحاد فيجي لكرة القدم أن ما يتم من تطوير في اللعبة والبنية التحتية لكرة القدم بسبب رؤية رئيس الفيفا وزيارته لجميع الإتحادات والمساواة بين الجميع،.

 وقال:" كوني عضواً في مجلس الفيفا فهو يمنحني فخر كبير ورغبة في مواصلة التنمية هنا ، نحن سعداء أيضًا لأننا نتمكن من تطوير لعبة كرة القدم حيث يمكن للأطفال جيل المستقبل في هذا البلد الاستمتاع باللعبة والتطور كلاعبين محترفين في حياتهم".
 

فيما قال تيم كاهيل أسطورة ولاعب كرة القدم الأسترالي السابق:" رؤية رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو  هي جعل كرة القدم عالمية حقًا وهو ما نراه علي أرض الواقع"، 

وأضاف:" بالنسبة لي كنت أحلم بأن أصبح لاعب كرة قدم ،  لقد مررت بتجارب في العيش في ساموا، وتفهمت الثقافة والتقاليد وقيمنا والأهم من ذلك بصفتنا دولة أوقيانوسيا، نحن متحمسون للغاية وأينما ذهبنا، فإن ما يأتي أولاً هو الأسرة والثاني هو كرة القدم".


وأوضح:" لذا أود أن أقول شكراً للجميع هنا وشكراً أيضاً لمواصلة الدفع من أجل تطوير كرة القدم. يبدأ الأمر بالمستوى الشعبي، ويبدأ بالتعلم، ويبدأ بالتواضع وينتهي مع كل من في هذه الغرفة والمضي قدمًا بهذا الأمر".

جياني انفانتينو الإتحاد الدولي لكرة القدم علي وملعب للكرة مشروع فيفا فورورد البرازيل الراحل بيلية

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