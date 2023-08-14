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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 33 مخالفة تموينية بمراكز ومدن الغربية

مخالفة تموينية بالغربية
مخالفة تموينية بالغربية

ضبطت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار  24 ساعة، 33 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

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وتلقى العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بتحرير33  مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

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وكان مدير أمن الغربية قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

الإشتراطات الصحية الإعلان الإجراءات القانونية الإجراءات الاشتراطات الإعلان عن الأسعار الحملات التموينية والرقابية الحملات التموينية التخصصات السلع المغشوشة الغذاء

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